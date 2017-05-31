Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кража Ярославны: Вятрович объяснил историческую клептоманию Путина

Среда, 31 мая 2017, 15:37

Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович объяснил, почему президент РФ Владимир Путин пытался сделать частью истории России дочь киевского князя Ярослава Мудрого Анну.

Об этом он написал в Facebook.

"Путин продолжает привычную для российских имперцев традицию присвоения чужого прошлого", - заявил Вятрович.

"История - это не только скучная для кого-то наука, с хронологиями и попытками установить связь между событиями в прошлом. Это еще и важный совокупный опыт сообщества, который помогает избегать ошибок в будущем. Это общественный и политический капитал этого сообщества. Капитал, который зарабатывают, развивают, инвестируют, или ... воруют. Именно последним занимается Путин", - подчеркнул директор института.

Как сообщалось, 29 мая Путин в Париже заявил, что французско-российские отношения начались с бракосочетания Анны Ярославны, дочери Ярослава Мудрого, с Генрихом I в 1051 году.

Президент Петр Порошенко на это заметил, что Путин на глазах всей Европы пытался похитить в российскую историю киевлянку Анну Ярославну.

Позже американский телеканал CNN обратил внимание на то, как Украина сильно потролила Россию по этому поводу в Twitter. Так, официальный twitter-аккаунт Украины разместил в соцсети сообщение с фотографией березовой рощи, намекая, что во времена бракосочетания Анны Ярославны с французским королем на территории Москвы был только лес.

Также Украина опубликовала мем из мультсериала "Симпсоны", где персонаж переворачивает табличку с надписью "Россия", а на обратной стороне появляется надпись "Советский союз". "Вы действительно не меняетесь, не так ли?", - задал риторический вопрос украинский аккаунт.

Украинская правда

Темы: ПутинисторияФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Путин
Экономические новости 19 июля: РФ атаковала ракетами украинские порты, "условия" Путина по "зерновой сделке"
Путин рассказал об "условиях" возвращения РФ в "зерновую сделку"
Путин решил не ехать на саммит в ЮАР, где ему грозит арест
Последние новости
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:40
"Укрпочта" продолжила обмен ламп: для обмена доступно 7 млн светодиодов
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
10:35
Hyundai продал завод в Китае за 225 миллионов долларов
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
Все новости...
Реклама: