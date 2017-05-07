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В ОРЛО перенесли відвідини українських тюрем зі своїми в'язнями

Неділя, 7 травня 2017, 19:12

В ОРЛО заявили, що дату початку верифікації осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі на підконтрольній українській владі території перенесено на 10 травня на прохання ОБСЄ.

Про це пише підконтрольний бойовикам ресурс "ЛИЦ" з посиланням на керівника робочої групи з обміну військовополонених "ЛНР" Ольгу Кобцеву. 

"10 травня починаємо верифікацію. На прохання ОБСЄ дату було перенесено з 4 травня на 10", - заявила вона.

Раніше Кобцева повідомляла, що на 4 травня був запланований виїзд делегації "ЛНР" на територію України для верифікації.

Зазначається, що матері затриманих представників "ЛНР" і спостерігачі СММ ОБСЄ мають намір перевірити заяви, що затримані відмовляються від обміну і не хочуть повертатися на територію Луганської області, непідконтрольну Україні. 

26 квітня Тристороння група в Мінську домовилась про роботу підгрупи з безпеки та верифікацію списків полонених.

28 квітня почалась верифікація заяв злочинців, яких можна помилувати в обмін на утримуваних у полоні на окупованих Луганщині й Донеччині людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛНРМінські угоди
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