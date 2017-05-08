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Захарченко звинуватив у вибухах Україну

Понеділок, 8 травня 2017, 12:03

Глава донецьких бойовиків Олександр Захарченко звинуватив Україну в організації вибухів на дорозі до Саур-Могили перед його приїздом.

"Україна зробила нам "подарунок". Шість вибухових пристроїв спрацювало, один розмінували, два не вибухнули", - цитує його сайт бойовиків "ДАН".

Нібито Захарченко продемонстрував журналістам елемент вибухового пристрою.

Як повідомлялося, за даними росЗМІ, в понеділок зранку на дорозі до меморіального комплексу "Саур-Могила" незадовго до проїзду кортежу Захарченка сталося два вибухи. Ніхто не постраждав.

У Донецьку вибухи назвали терактом. 

Українська правда

Теми: ДНРЗахарченко
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