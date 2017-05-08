Перед приїздом Захарченка на дорозі до Саур-Могили прогриміли вибухи – РосЗМІ

Два вибухи сталися на дорозі до меморіального комплексу "Саур-Могила" в ОРДО незадовго до проїзду кортежу глави донецьких бойовиків Олександра Захарченка.

Як передає РИА Новости, вибухи сталися на єдиній дорозі до меморіального комплексу за кілька хвилин до того, як по ній повинна була проїхати колона з журналістами. По цій же дорозі повинен був рухатися кортеж Захарченка.

Постраждалих немає. Ділянку траси перекрито.

Захарченко, а також так званий "спікер парламенту ДНР" Денис Пушилін, "глави міністерств і відомств" та інші "офіційні особи" повинні були взяти участь в урочистостях з нагоди Дня перемоги.

Повідомлялося, що в районі кургану і на самій "Саур-Могилі" посилені заходи безпеки.

Агентство відзначає, що в пам'ятних заходах мали взяти участь кілька десятків тисяч жителів ОРДО.

Як повідомляє "Інтерфакс", у Донецьку вибухи біля меморіального комплексу "Саур-Могила" назвали терактом.

"Офіційна версія події - теракт", - сказала журналістам представник так званої "адміністрації глави ДНР".

Як відомо, 8 лютого цього року командира підрозділу бойовиків "Сомалі" Михайла Толстих, відомого під прізвиськом "Гіві", було вбито в контрольованому бойовиками Донецьку.

Командир батальйону "Спарта" Арсен Павлов ("Моторола") був підірваний у ліфті в Донецьку 16 жовтня 2016 року.