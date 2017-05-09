В окупованому Донецьку провели військовий парад та "Безсмертний полк"

У центрі окупованого бойовиками Донецька пройшов парад, організований до Дня Перемоги.

Як повідомляють "Новости Донбасса", площа, де проходив парад, охоронялася як силовими структурами, так і цивільними патрульними.

У зв'язку з заходами рух в центрі Донецька було перекрито.

Серед силових структур "ДНР", які стежили за проведенням порядку були люди в цивільному з червоними пов'язками "ДНД" (Донецька народна дружина) на лівому рукаві.

Участь в параді взяли і бойовики з "Цитаделі". Як зазначив ведучий параду, "військовослужбовці" Цитаделі "прославилися у боях за Савур-Могилу, Шахтарськ, Вуглегірськ і Дебальцеве".

Також згадувалося участь бойовиків "в боях за Слов'янськ і Широкине", а також у "Дебальцевському котлі", за що вони були нагороджені "медалями "ДНР".

Також пройшов марш "Безсмертного полку", участь в якому взяли родичі ветеранів ВВВ, а деякі учасники несли і фото загиблих, які воювали за "ДНР". На деяких фотографіях із загиблими бойовиками "ДНР" були розміщені прапори РФ. За словами ведучого, участь у марші взяли понад 30 тис. осіб.

Під час параду в Донецьку зрідка зустрічалися прапори Росії, прапори "ДНР" і так званої "Новоросії".

Уздовж вулиці Артема, на якій проходив парад, кожні 20-30 метрів стояли озброєні військові. Перехрестя патрулювалися постами ДАІ і автоматниками. Поруч з площею Леніна стояли камуфльовані машини зв'язку.