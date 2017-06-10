У п'ятницю військовий отримав травму під час обстрілу Авдіївки

За минулу добу один український військовий отримав травму під час обстрілу в Авдіївці.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в суботу.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах ЗСУ немає, один військовослужбовець отримав травму в Авдіївці під час ворожого обстрілу", - сказав він.

Лисенко також повідомив, що минулої доби найбільше обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку – 42, з них 8 мінометних.

На Донецькому напрямку відбулося 17 обстрілів, 6 з них із важкого озброєння.

На Луганському напрямку – 12 обстрілів, 8 із мінометів.

Українська правда