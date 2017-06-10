В пятницу военный получил травму во время обстрела Авдеевки

За минувшие сутки один украинский военный получил травму во время обстрела в Авдеевке.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в субботу.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, один военнослужащий получил травму в Авдеевке во время вражеского обстрела", - сказал он.

Лысенко также сообщил, что за прошедшие сутки больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении - 42, из них 8 минометных.

На Донецком направлении состоялось 17 обстрелов, 6 из них из тяжелого вооружения.

На Луганском направлении - 12 обстрелов, из них 8 из минометов.

Украинская правда