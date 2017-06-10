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Екс-глава податкової Харківщини оголосив голодування – адвокат

Субота, 10 червня 2017, 23:04

Колишній голова Державної податкової адміністрації в Харківській області Станіслав Денисюк в ізоляторі тимчасового тримання оголосив безстрокове голодування.

Про це повідомляється на його сторінці в Facebook.

"В умовах жорсткого пресингу, коли я позбавлений будь-яких інших варіантів боротися за права людини, мені залишається єдиний спосіб привернути увагу до умов утримання тут. Я оголошую безстрокове голодування", - йдеться в повідомленні.

Там також міститься посилання на відеосюжет, де адвокат Денисюка Сергій Вилков пояснює мотиви підзахисного.

За словами адвоката, на Денисюка чинився тиск з боку військових прокурорів.

У п'ятницю через погіршення стану здоров'я його доправили до Лікарні швидкої допомоги в Києві.

"Він перебував у спеціально обладнаному блоці в Лікарні швидкої допомоги. Близько 12 – 1 години ночі приїхали 4 військових прокурори, зайшли без будь-яких перепон в це приміщення, сказали: "Піднімайтесь, ми вас повеземо в ІТТ". Він сказав, що погано себе почуває і просив вивезти його на візку. На що вони вирвали катетер, який був у його руці, взяли за руки, за ноги і повезли в машину", - заявляє адвокат зі слів свого підзахисного.

За словами Вилкова, в ізоляторі Денисюка не прийняли, оскільки в нього не було виписних документів, і його знову повезли до Лікарні швидкої допомоги. Зараз екс-податківець перебуває в ізоляторі.

"Після цих нічних поїздок, з моменту затримання з моїм клієнтом не вчинюються жодні слідчі дії, він поміщений в окрему камеру наодинці, він розцінює це як тиск і фізичне знищення. Сьогодні на знак протесту мій клієнт оголошує безстрокове голодування", - сказав адвокат.

Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос назвав Денисюка "смотрящим" за всім бізнесом олігарха-втікача Сергія Курченка. 

25 травня суд постановив арештувати Денисюка з можливістю внесення застави у розмірі 100,32 млн грн.

Українська правда

Теми: податкиХарківська область
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