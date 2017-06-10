Экс-глава налоговой Харьковской области объявил голодовку - адвокат

Бывший председатель Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислав Денисюк в изоляторе временного содержания объявил бессрочную голодовку.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

"В условиях жесткого прессинга, когда я лишен каких-либо других вариантов бороться за права человека, мне остается единственный способ привлечь внимание к условиям содержания здесь. Я объявляю бессрочную голодовку", - говорится в сообщении.

Там также содержится ссылка на видеосюжет, где адвокат Денисюка Сергей Вилков объясняет мотивы подзащитного.

По словам адвоката, на Денисюка оказывалось давление со стороны военных прокуроров.

В пятницу из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в Больницу скорой помощи в Киеве.

"Он находился в специально оборудованном блоке в Больнице скорой помощи. Около 12 – 1 часа ночи приехали 4 военных прокурора, зашли без каких-либо препятствий в это помещение, сказали: "Поднимайтесь, мы вас повезем в ИВС". Он сказал, что плохо себя чувствует и просил вывезти его на коляске. На что они вырвали катетер, который был в его руке, взяли за руки, за ноги и понесли в машину", - заявляет адвокат со слов своего подзащитного.

По словам Вилкова, в изоляторе Денисюка не приняли, поскольку у него не было выписных документов, и его снова повезли в Больницу скорой помощи. Сейчас экс-налоговик находится в изоляторе.

"После этих ночных поездок, с момента задержания с моим клиентом не совершаются никакие следственные действия, он помещен в отдельную камеру наедине, он расценивает это как давление и физическое уничтожение. Сегодня в знак протеста мой клиент объявляет бессрочную голодовку", - сказал адвокат.

Как известно, в среду в 15 регионах Украины прошла антикоррупционная операция, в которой было задействовано около 2 000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, что налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству убытков на сумму 95,921 млрд гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал Денисюка "смотрящим" за всем бизнесом олигарха-беглеца Сергея Курченко.



25 мая суд постановил арестовать Денисюка с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов 230 тысяч гривен.