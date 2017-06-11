Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Марченко підтвердила, що вони з Кличком хрестили дочку Шуфрича

Неділя, 11 червня 2017, 15:16

Телеведуча Оксана Марченко підтвердила, що вона і боксер Володимир Кличко 10 червня стали хрещеними батьками доньки Нестора Шуфрича Марії.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"У суботу, 10 червня, ще в однієї дівчинки з'явився Ангел Хоронитель! В святій нашій Лаврі ми з Володею похрестили дівчинку Марію - донечку Каті і Нестора Шуфрич. Святе таїнство звершив Блаженніший Онуфрій", - зазначила Марченко.

Як повідомлялося, в суботу видання Jetsetter.ua повідомляло, що, скоріш за все, Кличко і Марченко стали хрещеними батьками народженої цієї зими дочки Шуфрича.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукВіталій КличкоШуфрич
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Медведчук
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
Медведчука позбавили статусу академіка
Медведчука позбавили права займатись адвокатською діяльністю
Останні новини
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
Усі новини...
Реклама: