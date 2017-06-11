Марченко подтвердила, что они с Кличко крестили дочку Шуфрича

Телеведущая Оксана Марченко подтвердила, что она и боксер Владимир Кличко 10 июня стали крестными родителями дочери Нестора Шуфрича Марии.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В субботу, 10 июня, еще у одной малышки появился Ангел Хранитель! В святой нашей Лавре мы с Володей покрестили малышку Марию - доченьку Кати и Нестора Шуфрич. Святое таинство совершил Блаженнейший Онуфрий", - отметила Марченко.

Как сообщалось, в субботу издание Jetsetter.ua сообщало, что, скорее всего, Кличко и Марченко стали крестными родителями рожденной этой зимой дочери Шуфрича.

Украинская правда