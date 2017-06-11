Порошенко: коли школярі виростуть, Україна буде членом ЄС

Президент Петро Порошенко переконаний, що коли сучасні школярі будуть дорослими, Україна буде членом Євросоюзу.

Про це він сказав у неділю в Закарпатській області під час зустрічі з дітьми, які поїдуть на відпочинок до Угорщини в рамках ініціативи Книга добра, повідомляє прес-служба президента.

Крім Порошенка, з дітьми зустрілася його дружина Марина та президент Словацької Республіки Андрей Кіска.

Фото прес-служби президента

"Це майбутнє України. Впевнений, що коли вони будуть дорослі, Україна вже буде членом ЄС. Ми все будемо для цього робити: будемо змінювати країну, будемо захищати нашу державу, будемо захищати демократію, свободу і волю", - зазначив Порошенко.

Більшість школярів-учасників проекту – діти українських військових, що брали участь в АТО.

Прес-служба зазначила, що за підтримки МЗС України та Угорського уряду вже четвертий рік поспіль в Угорщині відбувається літнє оздоровлення дітей із сімей учасників АТО, родин переселенців, малозабезпечених сімей та обдарованих дітей з різних регіонів України.

З 11 червня по 26 серпня цього року планується прийняти 700 дітей як безпосередньо з території східної України, так і з сімей учасників АТО. Перша група зі 112 дітей віком від 8 до 15 років прибуде в Угорщину на відпочинок 11 червня.