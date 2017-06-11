Порошенко: когда школьники вырастут, Украина будет членом ЕС

Президент Петр Порошенко убежден, что когда современные школьники будут взрослыми, Украина будет членом Евросоюза.

Об этом он сказал в воскресенье в Закарпатской области во время встречи с детьми, которые поедут на отдых в Венгрию в рамках инициативы Книга добра, сообщает пресс-служба президента.

Кроме Порошенко, с детьми встретилась его жена Марина и президент Словацкой Республики Андрей Киска.

Фото пресс-службы президента

"Это будущее Украины. Уверен, что когда они будут взрослыми, Украина уже будет членом ЕС. Мы все будем для этого делать: будем менять страну, будем защищать наше государство, будем защищать демократию, свободу и волю", - отметил Порошенко.

Большинство школьников-участников проекта - дети украинских военных, принимавших участие в АТО.

Пресс-служба отметила, что при поддержке МИД Украины и Венгерского правительства уже четвертый год подряд в Венгрии происходит летнее оздоровление детей из семей участников АТО, семей переселенцев, малообеспеченных семей и одаренных детей из разных регионов Украины.

С 11 июня по 26 августа этого года планируется принять 700 детей как непосредственно с территории восточной Украины, так и из семей участников АТО. Первая группа из 112 детей в возрасте от 8 до 15 лет прибудет в Венгрию на отдых 11 июня.