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Бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки з танків

Неділя, 11 червня 2017, 20:49
Бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки з танків

Бойовики ОРДО обстріляли житлові квартали Авдіївки із застосуванням танків.

Про це ввечері 11 червня повідомили у прес-центрі штабу АТО з посиланням на дані української сторони СЦКК.

За повідомленням СЦКК, обстріл відбувся близько 18:00 під час обстрілу позицій сил АТО в районі Авдіївки.

"Під вогонь, який вели танки бойовиків, також потрапили житлові квартали населеного пункту. Внаслідок вибуху 125 мм снаряду пошкоджено 3 житлових будинки по вул. Островського. У будівлях вибито шибки та пробито дахи. У житловому кварталі, який потрапив під обстріл, пошкоджено електричну мережу. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав", - заявили в СЦКК. 

На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК, подробиці уточнюються.

 
 
фото - прес-центр штабу АТО

Українська правда 

Теми: АвдіївкаДонбасАТО
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