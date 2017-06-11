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ДПСУ: У перший день "безвізу" до країн ЄС проїхали 52 тис українців

Неділя, 11 червня 2017, 23:16
ДПСУ: У перший день безвізу до країн ЄС проїхали 52 тис українців

Станом на 21:00 до країн ЄС проїхали понад 52 тисячі громадян України, 20% з них скористалися біометричними паспортами.

Про це ввечері 11 червня повідомили у Держприкордонслужбі України.

Як пояснив речник ДПСУ Олег Слободян, серед тих, хто виїжджав по ID-карткам, більшість робила це із шенгенськими візами. При цьому безвізовим режимом, за його словами, станом на 19:00 скористалися лише коло 1400 громадян України.

Слободян розповів, що під час перетину кордону у пунктах пропуску черг чи позаштатних ситуацій не було.

"Станом на 19:00 кордон в рамках безвізу перетнули трохи більше 1400 наших співвітчизників. 73% із них - в автомобільних пунктах пропуску, 27% - в авіаційних. Більшість - 65% виїхали до ЄС через українсько-польську ділянку. Відмова, як і раніше - лише одна - через перевищення терміну перебування в Данії", - повідомив Слободян. 

Раніше у відомстві зазначали, що більшість громадян використовували для перетину кордону автомобільні пункти пропуску, решта - повітряне сполучення. 

Українська правда 

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Теми: кордонЄСвізибезвіз
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