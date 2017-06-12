Екс-прокурор Нью-Йорка розповів про дивні телефонні дзвінки від Трампа

Колишній прокурор США Пріт Бхарара отримав кілька "незвичайних" телефонних дзвінків від Дональда Трампа після виборів, які змусили його почуватися некомфортно.

Про це Бхарара розказав під час першого після звільнення інтерв’ю в ефірі ABC News, пише CNN.

"Коли я читав історію про те, як президент зв'язувався з Джеймсом Комі протягом тривалого часу, я трохи відчув дежавю", - сказав колишній прокурор.

За словами Бхарари, Трамп запросив його у Трамп Тауер в Нью-Йорку через кілька тижнів після виборів і нібито просив, щоб той залишався на посаді.

Трамп телефонував йому двічі під час перехідного періоду з метою нібито "просто потріпатися".

"Це було трохи незручно", - сказав Бхарара, додавши, що він ще не був президентом, тільки обраним президентом.

Ще один телефонний дзвінок відбувся вже у березні, після вступу Трампа на посаду.

"Я відмовився відповісти на дзвінок", - заявив Бхарара.

Він повідомив про ці дзвінки генеральному прокуророві Джеффу Сешнсу, заявивши, що Трамп "намагається вибудувати певні стосунки".

Бхарара пояснив, що для нього було важливо тримати дистанцію від президента, враховуючи, що на той час як прокурор південного округу Нью-Йорка, він мав юрисдикцію у питаннях бізнесу, включаючи компанію президента "Trump Organization". Він також додав, що Трамп про це знав.

Через 22 години після останнього дзвінка Бхарарі було запропоновано піти у відставку разом з іншими американськими прокурорами.

Як повідомлялося, 8 червня звільнений Трампом екс-директор ФБР Джеймс Комі заявив, що президент просив його публічно оголосити, що він не є об'єктом розслідувань, пов'язаних з Росією, і вимагав особистої відданості та лояльності.

Комі також стверджував, що Трамп намагався вибудувати "якісь покровительські відносини", які суперечать незалежному статусу ФБР.

Крім того, в ході виступу в Сенаті Комі заявив, що не має ніяких сумнівів, що Росія намагалася втрутитися у президентські вибори. Також він не має ніяких сумнівів, що влада Росії стоїть за зламуваннями комп’ютерних мереж керівництва Демократичної партії і витоками викрадених даних під час президентської кампанії.

9 червня, Трамп назвав свідчення Комі перед комітетом Сенату з питань розвідки про зміст розмов між ними "брехнею" і розкриттям секретної інформації.