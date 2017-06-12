Экс-прокурор Нью-Йорка рассказал о странных телефонных звонках от Трампа

Бывший прокурор США Прит Бхарара получил несколько "необычных" телефонных звонков от Дональда Трампа после выборов, которые заставили его чувствовать себя некомфортно.

Об этом Бхарара рассказал во время первого после увольнения интервью в эфире ABC News, пишет CNN.

"Когда я читал историю о том, как президент связывался с Джеймсом Коми в течение длительного времени, я немного почувствовал дежавю", - сказал бывший прокурор.

По словам Бхарары, Трамп пригласил его в Трамп Тауэр в Нью-Йорке через несколько недель после выборов и якобы просил, чтобы тот оставался в должности.

Трамп звонил ему дважды во время переходного периода с целью якобы "просто потрепаться".

"Это было немного неудобно", - сказал Бхарара, добавив, что он еще не был президентом, а только избранным президентом.

Еще один телефонный звонок состоялся уже в марте, после вступления Трампа в должность.

"Я отказался ответить на звонок", - заявил Бхарара.

Он сообщил об этих звонках генеральному прокурору Джеффу Сешнсу, заявив, что Трамп "пытается выстроить некие отношения".

Бхарара объяснил, что для него было важно держать дистанцию ​​от президента, учитывая, что в то время как прокурор южного округа Нью-Йорка, он имел юрисдикцию в вопросах бизнеса, включая компанию президента "Trump Organization". Он также добавил, что Трамп об этом знал.

Через 22 часа после последнего звонка Бхараре было предложено уйти в отставку вместе с другими американскими прокурорами.

Как сообщалось, 8 июня уволенный Трампом экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент просил его публично объявить, что он не является объектом расследований, связанных с Россией, и требовал личной преданности и лояльности.

Коми также утверждал, что Трамп пытался выстроить "какие-то покровительские отношения", которые противоречат независимому статусу ФБР.

Кроме того, в ходе выступления в Сенате Коми заявил, что не имеет никаких сомнений, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы. Также он не никаких сомнений, что власти России стоят за взлом компьютерных сетей руководства Демократической партии и утечками похищенных данных во время президентской кампании.

9 июня, Трамп назвал показания Коми перед комитетом Сената по вопросам разведки о содержании разговоров между ними "ложью" и раскрытием секретной информации.