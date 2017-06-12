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Дорожня поліція патрулюватиме 9000 км доріг і не стоятиме на місці

Понеділок, 12 червня 2017, 11:43

Патрульна поліція оголосить набір на понад 2300 вакансій, в тому числі й до лав дорожніх патрулів.

Про це повідомив у понеділок, 12 червня, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на брифінгу щодо запуску дорожньої поліції.

"Сьогодні з 10 години у 16 управліннях патрульної поліції проведуть брифінги щодо наборів", - зазначив Білошицький.

За його словами, всього оголосять про понад 2300 вакансій. Новачки "нестимуть службу в дорожній патрульній поліції, тактичних групах та будуть заповнені вакантні посади", - уточнив Білошицький.

Також, за його словами, після набору поліція патрулюватиме 9000 км доріг.

Окрім того, правоохоронець пояснив, що дорожня поліція має більше функцій та повноважень, ніж раніше ДАІ.

"Насамперед ми реагуємо на всі правопорушення, які стаються в межах зони нашого патрулювання. Це громадська безпека, безпека у сфері дорожнього руху", - зазначив Білошицький.

За його словами, дорожня поліція майже завжди буде в русі.

"Патрульні не стоятимуть на місці. Вони патрулюватимуть визначену ділянку траси, перебуваючи у постійному русі. Так, десь зупиняючись через необхідність реагування на правопорушення, але 90 відсотків часу патрульний екіпаж перебуватиме у русі", - додав він.

Як повідомлялося, дорожня поліція з понеділка, 12 червня, починає патрулювати чотири траси: Київ-Харків, Київ-Зборів, Луцьк-Ковель і Ягодин-Сарни.

Українська правда

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Теми: поліція
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