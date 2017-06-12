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Дорожная полиция будет патрулировать 9000 км дорог и не стоять на месте

Понедельник, 12 июня 2017, 11:43

Патрульная полиция объявит набор на более 2300 вакансий, в том числе и в ряды дорожных патрулей.

Об этом сообщил в понедельник, 12 июня, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на брифинге по запуску дорожной полиции.

"Сегодня с 10:00 в 16 управлениях патрульной полиции проведут брифинги по наборам", - отметил Билошицкий.

По его словам, всего объявят о более 2300 вакансий. Новички "будут нести службу в дорожной патрульной полиции, тактических группах и будут заполнены вакантные должности", - уточнил Билошицкий.

Также, по его словам, после набора полиция будет патрулировать 9000 км дорог.

Кроме того, милиционер объяснил, что дорожная полиция имеет больше функций и полномочий, чем раньше ГАИ.

"Прежде всего мы реагируем на все правонарушения, которые происходят в зоне нашего патрулирования. Это общественная безопасность, безопасность в сфере дорожного движения", - отметил Билошицкий.

По его словам, дорожная полиция почти всегда будет в движении.

"Патрульные не будут стоять на месте. Они будут патрулировать определенный участок трассы, находясь в постоянном движении. Да, где-то останавливаясь из-за необходимости реагирования на правонарушения, но 90 процентов времени патрульный экипаж будет находиться в движении", - добавил он.

Как сообщалось, дорожная полиция с понедельника, 12 июня, начинает патрулировать четыре трассы: Киев-Харьков, Киев-Зборов, Луцк-Ковель и Ягодин-Сарны.

Украинская правда

Темы: полиция
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