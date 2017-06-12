Баррикады, автозаки, бронетехника – Москва готовится к митингам
В центре российской столицы Москвы перекрыт вход на улицу Тверская, где должен состояться антикоррупционный митинг.
Об этом 12 июня сообщает "Дождь".
Вход на улицу перекрыли спецтехникой. К улице также стянуты автозаки и бронетехника. Перекрыты и смежные с Тверской улицы. Попасть на Тверскую можно только при наличии специального пропуска.
Для проезда автомобилей Тверскую перекрыли с 18:00 11 июня.
Праздничная Тверская #деньроссии pic.twitter.com/8kppdIpXi6— Kuharez (@Newesprod) June 11, 2017
Официальные власти утверждают, что это связано с подготовкой к фестивалю исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание".
Накануне оппозиционный политик Алексей Навальный объявил, что согласованный с городскими властями митинг на проспекте Сахарова переносится на Тверскую.
Такое решение было принято из-за отказа всех подрядчиков сотрудничать с организаторами акции и устанавливать на проспекте Сахарова сцену и звук для выступления. Шествие на Тверской улице не согласовано с мэрией Москвы.
Полиция города опубликовала официальное предупреждение для участников акции о недопустимости любых провокационных действий.
"Поскольку на Тверской улице запланированы массовые праздничные мероприятия ко Дню России, то любые провокационные действия со стороны протестующих будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", – сообщается на сайте московской полиции.
При этом активисты, выступающие против сноса пятиэтажек в Москве, сообщили о том, что планируют провести акцию на проспекте Сахарова.
Как сообщалось, 12 июня отмечается День России. В 145 городах РФ проходят акции против коррупции.
Стало известно также о задержаниях на антикоррупционных митингах.