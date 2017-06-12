Баррикады, автозаки, бронетехника – Москва готовится к митингам

В центре российской столицы Москвы перекрыт вход на улицу Тверская, где должен состояться антикоррупционный митинг.

Об этом 12 июня сообщает "Дождь".

Вход на улицу перекрыли спецтехникой. К улице также стянуты автозаки и бронетехника. Перекрыты и смежные с Тверской улицы. Попасть на Тверскую можно только при наличии специального пропуска.

дождь

Для проезда автомобилей Тверскую перекрыли с 18:00 11 июня.

Официальные власти утверждают, что это связано с подготовкой к фестивалю исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание".

Накануне оппозиционный политик Алексей Навальный объявил, что согласованный с городскими властями митинг на проспекте Сахарова переносится на Тверскую.

Такое решение было принято из-за отказа всех подрядчиков сотрудничать с организаторами акции и устанавливать на проспекте Сахарова сцену и звук для выступления. Шествие на Тверской улице не согласовано с мэрией Москвы.

Полиция города опубликовала официальное предупреждение для участников акции о недопустимости любых провокационных действий.

"Поскольку на Тверской улице запланированы массовые праздничные мероприятия ко Дню России, то любые провокационные действия со стороны протестующих будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", – сообщается на сайте московской полиции.

При этом активисты, выступающие против сноса пятиэтажек в Москве, сообщили о том, что планируют провести акцию на проспекте Сахарова.

Как сообщалось, 12 июня отмечается День России. В 145 городах РФ проходят акции против коррупции.

Стало известно также о задержаниях на антикоррупционных митингах.