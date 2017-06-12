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Загострення в зоні АТО триває, 12 червня теж є втрати – штаб

Понеділок, 12 червня 2017, 13:13

Один український військовослужбовець загинув і четверо дістали поранення в зоні проведення антитерористичної операції в понеділок.

Про це на брифінгу 12 червня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"Загострення почалося два-три тижні тому і воно не вщухає. Я можу сказати, що вже цієї доби ми також маємо втрати: один хлопець загинув, четверо дістали поранення. Є і втрати в техніці. Тобто це не просто загострення, але зухвале порушення Мінських угод – підтягування ворогом важкої техніки до передових позицій", – сказав полковник.

Він висловив сподівання, що представники місії ОБСЄ вкажуть це у своїх звітах.

Лисенко наголосив, що з метою уникнення більших втрат і поранень командування українських військ не забороняло силам АТО відкривати вогонь у відповідь.

Також речник АТО підтвердив, що минулої доби внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє (у Павлополі), та отримали поранення четверо бійців (Зайцеве і Кам'янка).

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
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