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Обострение в зоне АТО продолжается, 12 июня тоже есть потери – штаб

Понедельник, 12 июня 2017, 13:13

Один украинский военнослужащий погиб и четверо получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции в понедельник.

Об этом на брифинге 12 июня сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

"Обострение началось пару недель назад и оно не утихает. Я могу сказать, что уже в эти сутки мы также имеем потери: один парень погиб, четверо получили ранения. Есть и потери в технике. То есть это не просто обострение, но дерзкое нарушение Минских соглашений - подтягивание врагом тяжелой техники к передовым позициям", – сказал полковник.

Он выразил надежду, что представители миссии ОБСЕ укажут это в своих отчетах.

Лысенко подчеркнул, что во избежание больших потерь и ранений командования украинских войск не запрещало силам АТО открывать ответный огонь.

Также спикер АТО подтвердил, что за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов погибли двое Павлополе) и получили ранения четверо бойцов (Зайцево и Каменка).

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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