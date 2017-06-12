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У Харкові до Генконсульства РФ прийшли з пікетом

Понеділок, 12 червня 2017, 14:02

Акція протесту проти політики Росії щодо України, включаючи окупацію Криму та війну на Донбасі, проходить біля генерального консульства РФ у Харкові.

Як повідомляє "Укрінформ", акцію приурочено до Дня Росії, який святкують 12 червня.

За даними агентства, біля генконсульства зібралися не менш 50 активістів Національного корпусу та громадської організації "Східний корпус".

Вони наклеїли на дошку оголошень портрети військових Збройних Сил Росії, які загинули на Донбасі або були полонені. Тут же на асфальті розміщено зроблений з поролону барельєф карти України, де східна частина та Крим залиті червоною фарбою, що символізує кров. Активісти скандують "Слава Україні - Героям слава!".

 
Харків - Depo.ua

Генконсульство РФ охороняють близько 100 працівників поліції та Нацгвардії.

Рух біля будинку дипмісії не перекрито. Порушень порядку немає.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росіяакції
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