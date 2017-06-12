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В Харькове к Генконсульству РФ пришли с пикетом

Понедельник, 12 июня 2017, 14:02

Акция протеста против политики России в отношении Украины, включая оккупацию Крыма и войну на Донбассе, проходит возле генерального консульства РФ в Харькове.

Как сообщает "Укринформ", акция приурочена ко Дню России, который отмечается 12 июня.

По данным агентства, возле генконсульства собрались не менее 50 активистов Национального корпуса и общественной организации "Восточный корпус".

Они наклеили на доску объявлений портреты военных Вооруженных Сил России, погибших или попавших в плен на Донбассе. Здесь же на асфальте размещен сделанный из поролона барельеф карты Украины, где восточная часть и Крым залиты красной краской, символизирующей кровь. Активисты скандируют "Слава Украине - Героям слава!".

 
Харків - Depo.ua

Генконсульство РФ охраняют около 100 сотрудников полиции и Нацгвардии.

Движение возле здания дипмиссии не перекрыто. Нарушений порядка нет.

Темы: Росcияакции
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