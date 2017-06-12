У Санкт-Петербурзі ОМОН схопив близько 150 людей на мітингу
У російському Санкт-Петербурзі співробітники ОМОН затримали близько 150 учасників антикорупційного мітингу.
Про це у понеділок повідомляє російське видання "Бумага".
Перед цим омонівці оточили учасників акції на Марсовому полі.
Згідно із інформацією, там залишається близько 2 тисяч осіб.
Водночас видання "Фонтанка" написало: "Люди біжать від ОМОНу, щоб не опинитися в оточенні і не бути затриманими, падають один на одного, тиснява, по шляху втрачають телефони".
Як відомо, у Москві перед початком акції проти корупції затримали опозиційного політика Олексія Навального.
12 квітня 2017 року Навальний закликав громадян Росії організовувати публічні антикорупційні заходи й виходити на вулицю в День Росії.
У Москві силовики перекрили вхід на вулицю Тверська, де має відбутися такий мітинг.