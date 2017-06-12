Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Санкт-Петербурзі ОМОН схопив близько 150 людей на мітингу

Понеділок, 12 червня 2017, 14:52

У російському Санкт-Петербурзі співробітники ОМОН затримали близько 150 учасників антикорупційного мітингу.

Про це у понеділок повідомляє російське видання "Бумага".

Перед цим омонівці оточили учасників акції на Марсовому полі.

Згідно із інформацією, там залишається близько 2 тисяч осіб.



Водночас видання "Фонтанка" написало: "Люди біжать від ОМОНу, щоб не опинитися в оточенні і не бути затриманими, падають один на одного, тиснява, по шляху втрачають телефони".

Як відомо, у Москві перед початком акції проти корупції затримали опозиційного політика Олексія Навального.

12 квітня 2017 року Навальний закликав громадян Росії організовувати публічні антикорупційні заходи й виходити на вулицю в День Росії.

У Москві силовики перекрили вхід на вулицю Тверська, де має відбутися такий мітинг.   

Теми: Росіямітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Росія
Росіяни арештували Гіркіна-Стрєлкова
Лукашенко полетить на переговори до Путіна у вихідні
У Макрона допускають, що Китай надає РФ підтримку у війні
Останні новини
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
Усі новини...
Реклама: