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В Санкт-Петербурге ОМОН схватил около 150 человек на митинге

Понедельник, 12 июня 2017, 14:52

В российском Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН задержали около 150 участников антикоррупционного митинга.

Об этом в понедельник сообщает российское издание "Бумага".

Перед этим омоновцы окружили участников акции на Марсовом поле.

Согласно информации, там остается около 2 тысяч человек.

В тоже время издание "Фонтанка" написало: "Люди бегут от ОМОНа, чтобы не оказаться в окружении и не быть задержанными, падают друг на друга, давка, по пути теряют телефоны".

Как известно, в Москве перед началом акции против коррупции задержали оппозиционного политика Алексея Навального.

12 апреля 2017 Навальный призвал граждан России организовывать публичные антикоррупционные меры и выходить на улицу в День России.

В Москве силовики перекрыли вход на улицу Тверская, где должен состояться такой митинг.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcиямитинги
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