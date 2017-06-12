В Санкт-Петербурге ОМОН схватил около 150 человек на митинге

В российском Санкт-Петербурге сотрудники ОМОН задержали около 150 участников антикоррупционного митинга.



Об этом в понедельник сообщает российское издание "Бумага".



Перед этим омоновцы окружили участников акции на Марсовом поле.



Согласно информации, там остается около 2 тысяч человек.



В тоже время издание "Фонтанка" написало: "Люди бегут от ОМОНа, чтобы не оказаться в окружении и не быть задержанными, падают друг на друга, давка, по пути теряют телефоны".



Как известно, в Москве перед началом акции против коррупции задержали оппозиционного политика Алексея Навального.

12 апреля 2017 Навальный призвал граждан России организовывать публичные антикоррупционные меры и выходить на улицу в День России.



В Москве силовики перекрыли вход на улицу Тверская, где должен состояться такой митинг.