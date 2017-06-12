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На митингах в РФ хватают людей, задержали даже гигантскую резиновую утку

Понедельник, 12 июня 2017, 17:00

По состоянию на 16.30 в Москве задержали более 400 участников несогласованной антикоррупционной акции протеста на Тверской улице.

Об этом "Дождю" сообщили в "ОВД-Инфо".

В Петербурге задержали более 300 участников аналогичной акции, которая проходила на Марсовом поле без согласования с городскими властями.

Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на собеседников в правительстве Петербурга.

В Петербурге также "задержали" гигантскую резиновую утку.

Как известно в фильме-расследовании фонда оппозиционера Алексея Навального о состоянии российского премьера Дмитрия Медведева фигурировал "домик для уточки", найденный на его даче.

Как сообщает "Радио Свобода", сотрудники ОМОНа разгоняют не только несогласованные с властями митинги, но и разрешенные.

Учасники акций скандирут "Позор", "Путин - вор", "Россия без Путина" и "Россия будет свободной". В адрес силовиков протестующие кричали "Полиция с народом", а при жестких задержаниях - "Фашисты!".

Известно о задержании оппозиционеров Ильи Яшина и Алексея Навального.

Прямую трансляцию с улиц Москвы ведет телеканал "Дождь". В то же время государственные телеканалы ничего не сообщают об акциях протеста.

В полиции также заявили, что их сотрудники "действуют в строгом соответствии с законом".

С таким заявлением выступил глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы Владимир Черников.

"Участники несанкционированного мероприятия ведут себя неадекватно, — заявил Черников. — Они попросту подставляют тех людей, которые пришли в День России на Тверскую улицу отметить праздник", – цитирует Черникова российский "Интерфакс".

Как сообщалось, в 12 июня отмечается День России. В 145 городах РФ проходят акции против коррупции.

В Норильске, по данным "Радио Свобода" задержаны не менее 10 человек. Митинг против коррупции ранее был разрешен городскими властями. В разгоне участвовали местные казаки.

Во Владивостоке, на привокзальной площади, были задержаны не менее 20 участников несогласованного митинга.

Один из них – координатор местного штаба Навального Юрий Кучин. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей за несогласованную акцию. Активист заявил, что намеренно остановился в гостинице, а не дома, чтобы избежать задержания. Между демонстрантами и казаками произошла драка, в нее вмешался ОМОН. Нескольких активистов были избиты.

В Казани, где акция была согласована, задержаны по меньшей мере четверо демонстрантов, в том числе – организатор митинга. Среди задержанных также несовершеннолетняя участница акции. На несогласованном митинге в Благовещенске были задержаны 9 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
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