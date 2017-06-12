Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ оголосила у розшук розробника "Стахановця" і топ-менеджера "Mirobase"

Понеділок, 12 червня 2017, 16:31

Засновнику та комерційному директору компанії розробника комп’ютерних програм "Стахановець" та "Mirobase" в Україні оголошено про підозру.

Про підозру Михайлу Яхимовичу й Володимиру В’язмітіну повідомило Головне слідче управління Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генпрокуратури, інформує СБУ.

Підозру оголошено за ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України – незаконне придбання або збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також незаконне їх використання, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою, або якщо це завдало суттєву шкоду.

Правоохоронці "розслідують факти можливої передачі російським спецслужбам інформації державних установ та особистих даних українців громадянами України Михайлом Яхимовичем та Володимиром В’язмітіним".

"Триває експертиза вилученого під час слідчих дій комп’ютерного та серверного обладнання, на якому встановлені програми "Стахановець" та "Mirobase", – уточнює СБУ.

Обох бізнесменів оголосили у розшук, адже вони, за даними правоохоронців, "перебувають на території РФ під "опікою" кураторів з російських спецслужб".

Триває досудове слідство.

Наприкінці квітня СБУ заявила, що Федеральна служба безпеки Росії могла отримувати дані з України завдяки програмному забезпеченню "Стахановець", яке виявили у 8 компаніях, зокрема, в "Укргазвидобуванні" та "Dragon Capital".

У свою чергу, розробник програмного продукту "Стахановець" спростував це.

Михайло Яхимович заявив, що "Стахановець" – це український стартап, який із 2015 року працює під брендом "Mirobase". Він також стверджував, що СБУ "наїхало" на його бізнес ще в листопаді 2016 року, після чого він виїхав із країни.

Читайте також Розробник "шпигунського софту": Ми будемо судитися з СБУ

Олена Рощенко, УП

Теми: СБУтехнологіїінтернет
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
СБУ
СБУ: Викрито групи, які переправляли "ухилянтів" за кордон за участю іноземців
Жителька Миколаєва зливала місця дислокації влади і ЗСУ "беркутівцю" в Крим – СБУ
Контрактниця ЗСУ зливала росіянам секретні дані, її завербував "Дімка" – СБУ
Останні новини
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
Усі новини...
Реклама: