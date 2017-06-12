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СБУ объявила в розыск разработчика "Стахановца" и топ-менеджера "Mirobase"

Понедельник, 12 июня 2017, 16:31

Основателю и коммерческому директору компании разработчика компьютерных программ "Стахановец" и "Mirobase" в Украине объявлено о подозрении.

О подозрении Михаилу Яхимовичу и Владимиру Вьязмитину сообщило Главное следственное управление Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры, информирует СБУ.

Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение или сбыт специальных технических средств негласного получения информации, а также незаконное их использование, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц или организованной группой, или если это нанесло существенный вред.

Правоохранители "расследуют факты возможной передачи российским спецслужбам информации государственных учреждений и личных данных украинцев гражданами Украины Михаилом Яхимович и Владимиром Вьязмитиным".

"Продолжается экспертиза изъятого в ходе следственных действий компьютерного и серверного оборудования, на котором установлено ПО "Стахановец" и "Mirobase", – уточняет СБУ.

Обоих бизнесменов объявили в розыск, так как они, по данным правоохранителей, "находятся на территории РФ под "опекой" кураторов из российских спецслужб".

Продолжается досудебное следствие.

В конце апреля СБУ заявила, что Федеральная служба безопасности России могла получать данные из Украины благодаря программному обеспечению "Стахановец", которое обнаружили в 8 компаниях, в частности, в "Укргаздобыче" и "Dragon Capital".

В свою очередь, разработчик программного продукта "Стахановец" опроверг это.

Михаил Яхимович заявил, что "Стахановец" – это украинский стартап, который с 2015 работает под брендом "Mirobase". Он также утверждал, что СБУ "наехало" на его бизнес еще в ноябре 2016 года, после чего он уехал из страны.

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Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУтехнологииинтернет
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