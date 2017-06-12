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Майже половина підозрюваних у "справі 9 травня" – у розшуку

Понеділок, 12 червня 2017, 22:52

Семеро з 16 осіб, яким повідомлено про підозру у справі про заворушення 9 травня у Дніпрі, перебувають у розшуку.

Про це повідомив заступник прокурора області Роман Токар.

За його словами, досудове розслідування в справі завершене, підозрювані розпочали знайомитися з матеріалами справи. Роман Токар зазначив, що найближчим часом матеріали справи передадуть до суду для розгляду по суті.

Як повідомив Токар, 9 червня затримали одного з організаторів заворушень, суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Загалом у справі встановлено трьох організаторів, один із них – у розшуку.

Заступник прокурора області розповів, що у справі як свідок проходить депутат Верховної Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул.

На запитання присутніх на брифінгу учасників бойових дій та активістів, чи була встановлена причетність поліцейських до нанесення тілесних ушкоджень постраждалим під час заворушень, Роман Токар відповів, що поки підозрюваних серед поліцейських немає.

2 червня голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що матеріали щодо чотирьох співробітників поліції, які були присутні під час сутичок 9 травня в Дніпрі, направлено до прокуратури для ухвалення рішення у рамках кримінального провадження щодо їхньої бездіяльності. Він зазначив, що найближчим часом їм має бути оголошено про підозру.

У Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії і партії "Опозиційний блок" між ветеранами АТО, молодими людьми спортивної зовнішності і поліцією сталися сутички.

Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала "швидка допомога".

10 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівника Нацполіції Дніпропетровщини Ігоря Репешка і призначив на його місце Віталія Глуховерю, який раніше обіймав посаду керівника Дніпровського інституту внутрішніх справ.

Радіо Свобода

Теми: 9 травняпрокуратураДніпро
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