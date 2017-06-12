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Почти половина подозреваемых по "делу 9 мая" - в розыске

Понедельник, 12 июня 2017, 22:52

Семь из 16 человек, которым сообщено о подозрении в деле о беспорядках 9 мая в Днипре, находятся в розыске.

Об этом сообщил заместитель прокурора области Роман Токарь.

По его словам, досудебное расследование по делу завершено, подозреваемые начали знакомиться с материалами дела. Роман Токарь отметил, что в ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщил Токарь, 9 июня задержали одного из организаторов беспорядков, суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Всего по делу установлены трое организаторов, один из них - в розыске.

Заместитель прокурора области рассказал, что в качестве свидетеля проходит депутат Верховной Рады от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.

На вопросы присутствующих на брифинге участников боевых действий и активистов, была ли установлена ​​причастность полицейских к нанесению телесных повреждений пострадавшим во время беспорядков, Роман Токарь ответил, что пока подозреваемых среди полицейских нет.

2 июня председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что материалы по четырем сотрудникам полиции, которые присутствовали во время столкновений 9 мая в Днипре, направлены в прокуратуру для принятия решения в рамках уголовного производства по их бездействию. Он отметил, что в ближайшее время им должно быть объявлено о подозрении.

В Днипре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии "Оппозиционный блок" между ветеранами АТО, молодыми людьми спортивной внешности и полицией произошли столкновения.

Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой увезла "скорая помощь".

10 мая министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителя Нацполиции Днепропетровщины Игоря Репешко и назначил на его место Виталия Глуховерю, ранее занимавшего должность руководителя Днипровского института внутренних дел.

Радио Свобода

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Темы: 9 маяпрокуратураДнепр
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