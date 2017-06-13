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СБУ відсторонила співробітника, який "мітингував" біля будинку Шабуніна

Вівторок, 13 червня 2017, 10:17

Служба безпеки відсторонила очільника департаменту захисту національної державності СБУ Романа Матковського, який брав участь в акціях протесту 9 квітня біля будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна, а щодо його дій призначили розслідування.

Про це йдеться у відповідях СБУ на інформаційні запити програми "Схеми" та "Центру протидії корупції", передає "Радіо Свобода".

У відповідь на запит журналістів "Схем", чи усунений або звільнений з посади співробітник Департаменту захисту національної державності Роман Матковський та чи пов’язане таке рішення з його участю у подіях 9 квітня, СБУ відповіла: "Зазначений військовослужбовець відсторонений від виконання обов’язків по раніше займаній посаді".

Окрім того, СБУ відповіла "Центру протидії корупції", що стосовно дій Матковського призначили службове розслідування.

"Управлінням внутрішньої безпеки здійснюється перевірка фактів та обставин <...> щодо можливої організації <...> Матковським Р.М. акції пікетування поблизу будинку Шабуніна В. 9 квітня", – написав у відповіді заступник голови СБУ Михайло Глуговський та пообіцяв повідомити про результати розслідування.

Як повідомлялося, 9 квітня 2017 року під будинком голови антикорупційної організації ЦПК Віталія Шабуніна пройшов пікет, в організації якого Шабунін звинувачує заступника голови СБУ Павла Демчину.

Згодом очільник департаменту захисту національної державності СБУ Роман Матковський заявив, що спеціально слідкував за проплаченою акцією, що пройшла біля будинку голови антикорупційної організації ЦПК Віталія Шабуніна 9 квітня.

Теми: СБУ
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