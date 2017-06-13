СБУ отстранила сотрудника, который "митинговал" у дома Шабунина

Служба безопасности отстранила главу департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Матковского, который принимал участие в акциях протеста 9 апреля у дома антикоррупционного активиста Виталия Шабунина, а по его действий назначили расследование.

Об этом говорится в ответах СБУ на информационные запросы программы "Схемы" и "Центра противодействия коррупции", передает "Радио Свобода".

В ответ на запрос журналистов "Схем", отстранен ли или уволен с должности сотрудник Департамента защиты национальной государственности Роман Матковский и связано ли такое решение с его участием в событиях 9 апреля, СБУ ответила: "Указанный военнослужащий отстранен от выполнения обязанностей по ранее занимаемой должности".

Кроме того, СБУ ответила "Центру противодействия коррупции", что в отношении действий Матковского назначили служебное расследование.

"Управлением внутренней безопасности проводится проверка фактов и обстоятельств <...> относительно возможной организации <...> Матковским Р.М. акции пикетирования возле дома Шабунина В. 9 апреля", - написал в ответе заместитель председателя СБУ Михаил Глуговский и пообещал сообщить о результатах расследования.

Как сообщалось, 9 апреля 2017 года под домом председателя антикоррупционной организации ГПК Виталия Шабунина прошел пикет, в организации которого Шабунин обвиняет заместителя председателя СБУ Павла Демчину.

Впоследствии глава департамента защиты национальной государственности СБУ Роман Матковский заявил, что специально следил за проплаченной акцией, которая прошла у дома председателя антикоррупционной организации ГПК Виталия Шабунина 9 апреля.