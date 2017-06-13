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На підконтрольній ОРДО території намагалися збити безпілотник ОБСЄ

Вівторок, 13 червня 2017, 11:22

11 червня неподалік підконтрольного бойовикам ОРДО селища Мінеральне неодноразово намагалися збити безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому 12 червня ввечері.

"11 червня, перебуваючи за 4 км на схід від підконтрольного "ДНР" с-ща Мінеральне (10 км на північний схід від Донецька), члени патруля СММ здійснили запуск міні-БПЛА. Політ БПЛА був узгоджений Місією зі Спільним центром із контролю та координації (СЦКК). Об 11:13, коли БПЛА пролітав над районом, розташованим приблизно за 900 м на північ від позиції патруля СММ, спостерігачі почули 4–5 пострілів із гармати БМП-2 і черги із зенітної установки (ЗУ-23) на відстані 1 км на північ своєї позиції", - йдеться у звіті.

 

Коли спостерігачі розвертали безпілотник, вони почули постріли і черги зі стрілецької зброї.

"За їхньою оцінкою, вогонь було націлено на БПЛА. Об 11:18 члени патруля Місії благополучно приземлили БПЛА та залишили цей район. СММ поінформувала про цей інцидент СЦКК і звернулася до Спільного центру із запитом розібратися з ним", - додається у звіті.

Як повідомлялося 12 червня 2017 року, поблизу міста Золоте Луганської області намагалися збити безпілотник ОБСЄ.

Українська правда

Теми: ОБСЄДонбас
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