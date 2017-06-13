На подконтрольной ОРДО территории пытались сбить беспилотник ОБСЕ

11 июня недалеко от подконтрольного боевикам ОРДО поселка Минеральное неоднократно пытались сбить беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликовано 12 июня вечером.

"11 июня, находясь в 4 км восточнее подконтрольного "ДНР" поселка Минеральное (10 км к северо‑востоку от Донецка), члены патруля Миссии запустили мини-БПЛА. Полет БПЛА был согласован Миссией с Совместным центром контроля и координации (СЦКК)", - сказано в отчете.

"В 11:13, когда БПЛА пролетал над районом, расположенном на расстоянии около 900 м севернее позиции патруля СММ, наблюдатели услышали 4–5 выстрелов из пушки БМП‑2 и очереди из зенитной установки (ЗУ‑23) в 1 км к северу", - говорится в отчете.

Когда наблюдатели разворачивали беспилотник, они услышали выстрелы и очереди из стрелкового оружия.

"По их оценке, огонь был направлен непосредственно на БПЛА. В 11:18 команда Миссии благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район. СММ проинформировала об этом инциденте СЦКК и обратилась в Совместный центр с просьбой провести соответствующее разбирательство", - добавляется в отчете.

Как сообщалось 12 июня 2017 года близ города Золотое Луганской области пытались сбить беспилотник ОБСЕ.