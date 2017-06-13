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У Кремлі учасників акцій протесту назвали "провокаторами"

Вівторок, 13 червня 2017, 14:50

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "дії групи провокаторів" під час несанкціонованої акції в Москві 12 червня "несли небезпеку для громадян".

Про це він сказав у вівторок журналістам, передає РИА Новости.

"Проведення подібного роду заходів в узгодженому режимі, як це пропонується законом, ні для кого ніякої небезпеки не становить. Десь людей приходить більше, десь людей приходить менше, це нормальний процес, коли люди займають громадянську позицію", - сказав Пєсков на питання, як він ставиться до висновків західних ЗМІ про те, що протестні акції становлять реальну небезпеку для Кремля.

"Небезпечними є провокаційні прояви – так, це дійсно небезпечно, це несе небезпеку оточуючим людям. А вчора в Москві, коли десятки тисяч людей відзначали національний день нашої країни, ось ця група провокаторів, вони, ну, власне, їх дії несли небезпеку для громадян", – заявив він.

На думку прес-секретаря Путіна, російські правоохоронці діяли відповідно:

"Це небезпечно, і щодо таких осіб, таких провокаторів, звичайно ж, органи правопорядку вживають необхідних дії".

Як повідомлялося, 12 червня в День Росії в багатьох російських містах пройшли мітинги проти корупції.

У Санкт-Петербурзі і Москві акції відбулися на неузгоджених з владою майданчиках, в результаті чого, за даними "Новой газеты", було затримано більше 1200 осіб.

У мерії Москви заявляли, що деякі учасники мітингу проти корупції на Тверській вулиці "зіпсували настрій" росіянам, які вийшли на свято.

Організатора антикорупційних акцій Олексія Навального затримали ще в під'їзді його будинку. Суд заарештував його на 30 діб за непокору поліції і повторне порушення порядку організації масового заходу.

Відносно двох учасників акції завели кримінальну справу про напад на поліцейського.

Європейський союз і США закликали Росію звільнити затриманих протестувальників.

Теми: Росіяакції
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