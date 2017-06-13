Українському культурному центру в Москві обрали директора

Генеральним директором Національного культурного центру України в Москві став глава ТРК "Скіф" Валерій Юрченко.

Про це повідомив голова конкурсної комісії, ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України Василь Чернець під час оголошення результатів конкурсу, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в результаті обговорення кандидатів і таємного голосування комісія більшістю голосів обрала Юрченка.

Друге місце зайняв радник департаменту протидії загрозам з боку РФ Міністерства закордонних справ України Тарас Малишевський.

У свою чергу, Юрченко, відповідаючи на питання журналістів, уточнив, що має дві вищі освіти - педагогічну і журналіста.

Юрченко з 1982 року працював в Москві, в Агентстві друку і новин "АПН".

У 2006-2007 працював радником віце-прем'єр міністра України Володимира Рибака.

Як відомо, на посаду гендиректора культурного центру претендували п'ять кандидатів.

Культурний центр України в Москві створений для зміцнення міжнародного авторитету України, пропаганди культури і духовності, ознайомлення зарубіжної громадськості з історією і культурою, внутрішньою та зовнішньою політикою України, підтримки українських організацій в Російській Федерації.

У центрі працюють курси української мови, бібліотека ім.Богдана Ступки, а також магазин української літератури і вечірня школа.

Щорічно в центрі проводяться близько 60 книжкових і документальних виставок.

На центр неодноразово нападали радикально налаштовані молодики.