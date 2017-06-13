Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українському культурному центру в Москві обрали директора

Вівторок, 13 червня 2017, 14:59

Генеральним директором Національного культурного центру України в Москві став глава ТРК "Скіф" Валерій Юрченко.

Про це повідомив голова конкурсної комісії, ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України Василь Чернець під час оголошення результатів конкурсу, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в результаті обговорення кандидатів і таємного голосування комісія більшістю голосів обрала Юрченка.

Друге місце зайняв радник департаменту протидії загрозам з боку РФ Міністерства закордонних справ України Тарас Малишевський.

У свою чергу, Юрченко, відповідаючи на питання журналістів, уточнив, що має дві вищі освіти - педагогічну і журналіста.

Юрченко з 1982 року працював в Москві, в Агентстві друку і новин "АПН".

У 2006-2007 працював радником віце-прем'єр міністра України Володимира Рибака.

Як відомо, на посаду гендиректора культурного центру претендували п'ять кандидатів.

Культурний центр України в Москві створений для зміцнення міжнародного авторитету України, пропаганди культури і духовності, ознайомлення зарубіжної громадськості з історією і культурою, внутрішньою та зовнішньою політикою України, підтримки українських організацій в Російській Федерації.

У центрі працюють курси української мови, бібліотека ім.Богдана Ступки, а також магазин української літератури і вечірня школа.

Щорічно в центрі проводяться близько 60 книжкових і документальних виставок.

На центр неодноразово нападали радикально налаштовані молодики.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякультура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

Усі новини...
Росія
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: