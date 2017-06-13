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Украинскому культурному центру в Москве выбрали директора

Вторник, 13 июня 2017, 14:59

Генеральным директором Национального культурного центра Украины в Москве стал глава ТРК "Скиф" Валерий Юрченко.

Об этом сообщил председатель конкурсной комиссии, ректор Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Министерства культуры Украины Василий Чернец во время объявления результатов конкурса, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в результате обсуждения кандидатов и тайного голосования комиссия большинством голосов избрала Юрченко.

Второе место занял советник департамента противодействия угрозам со стороны РФ Министерства иностранных дел Украины Тарас Малышевский.

В свою очередь, Юрченко, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что имеет два высших образования - педагогическое и журналиста.

Юрченко с 1982 года работал в Москве, в Агентстве печати и новостей "АПН".

В 2006-2007 работал советником вице-премьер министра Украины Владимира Рыбака.

Как известно, на должность гендиректора культурного центра претендовали пять кандидатов.

Культурный центр Украины в г.Москва создан укрепления международного авторитета Украины, пропаганды культуры и духовности, ознакомления зарубежной общественности с историей и культурой, внутренней и внешней политикой Украины, поддержки украинских организаций в Российской Федерации.

В центре работают курсы украинского языка, библиотека им.Богдана Ступки, а также магазин украинской литературы и вечерняя школа.

Ежегодно в центре проводятся около 60 книжных и документальных выставок.

На центр неоднократно нападали радикально настроенные люди.

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Темы: Росcиякультура
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