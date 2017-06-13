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Петренко назвал два варианта смены НАПК

Вторник, 13 июня 2017, 16:36

Министр юстиции Украины Павел Петренко отметил необходимость изменения руководящего состава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции из-за невыполнения им служебных обязанностей.

Такое заявление сделал министр в эфире телеканала "112. Украина".

"Премьер-министр озвучивал позицию: или руководство НАПК уходит в отставку, что дает возможность провести повторный конкурс, назначить лиц, которые будут выполнять свои обязанности, или парламент принимает такой закон, который дает возможность "перезагрузки" данного органа" , - говорилось в заявлении Петренко.

Он отметил, что проверок ждут более 100 тысяч деклараций за 2015 год, и около 1 млн деклараций по 2016.

Петренко отметил, что, согласно законодательству, увольнение членов руководства Национального агентства невозможно без их согласия.

"Общественный совет при НАПК так же озвучил лишь два пути выхода из ситуации: либо принятие закона о "перезагрузке"... или отставка тех лиц, которые фактически не выполняют свои обязанности", - добавил министр.

Как известно, НАПК никак не может утвердить результаты полной проверки электронной декларации членов правительства и премьер-министра.

9 июня член НАПК Рябошапка заявил, что подал в отставку, и опубликовал призыв поддержать законопроект о "перезагрузке".

София Лукашова, для УП

Темы: НАПК
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