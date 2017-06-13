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ЗМІ: Канал Мураєва допоміг Кисельову зняти сюжет про мовні квоти

Вівторок, 13 червня 2017, 22:36

Український телеканал NewsOne, який належить позафракційному народному депутату Євгену Мураєву, допоміг російському каналу "Росія 1" і його ведучому Дмитру Кисельову зняти сюжет про мовні квоти на українському телебаченні.

Про це у вівторок пише видання Медіаняня.

"Власник каналу запросив кореспондента каналу "Росія" на свій канал, щоб зняти сюжет для програми головного пропагандиста РФ Дмитра Кісельова (що само по собі вже дивно), в якому не посоромилися розповісти про утиск свободи слова в Україні, тотальну заборону російської мови, а також те, що NewsOne у нас перебуває в трійці лідерів за рейтингами", - пише видання.

У сюжеті, героєм якого став сам Мураєв, а також політик Євген Червоненко, говорилося про утиски свободи слова, а також про те, що в Україні збираються заборонити російську мову.

Журналісти Кисельова в сюжеті також процитували окремі фрази з телешоу Євгена Червоненка, який працює ведучим на NewsOne.

Поскаржився співробітникам Кисельова на переслідування і сам Мураєв.

Пізніше прес-служба телеканалу оприлюднила заяву, в якій стверджується, що Євген Мураєв не давав інтерв'ю Дмитру Кисельову.

"Представники каналу "Росія", на якому вийшов сюжет, зверталися до Євгена Мураєва по коментарі, але він відмовив. До інших представників NewsOne журналісти ТК "Росія" не зверталися", - сказано в заяві.

Прес-служба відзначає, що сюжет, який вийшов в ефірі російського телеканалу - приватне інтерв'ю Євгена Червоненка, яке не узгоджувалося керівництвом телеканалу NewsOne.

"У сюжеті російського телеканалу показані кадри програми "Велике інтерв'ю зі Світланою Орловською" (від 26 січня 2017 року перебувають у вільному доступі на YouTube), гостем якої був Євген Мураєв. Озвучені ним тези стосувалися проблем з продовженням ліцензії на мовлення для телеканалу NewsOne в той час", - сказано в заяві.

У прес-службі підкреслили, що телеканал NewsOne не давав дозволу на використання будь-яких аудіо- або відеоматеріалів, і повідомили, що не співпрацюють c телеканалом "Росія" і Дмитром Кисельовим.

"Українська правда" у Threads

Теми: телебаченнямовапропаганда
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