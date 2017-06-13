СМИ: Канал Мураева помог Киселеву снять сюжет о языковых квотах

Украинский телеканал NewsOne, который принадлежащий внефракционному народному депутату Евгению Мураеву, помог российскому каналу "Россия 1" и его ведущему Дмитрию Киселеву снять сюжет о языковых квотах на украинском телевидении.



Об этом во вторник пишет издание Медианяня.

"Владелец вещателя пригласил корреспондента канала "Россия" на свой канал, чтобы снять сюжет для программы главного пропагандиста РФ Дмитрия Киселева (что само по себе уже удивительно), в котором не постеснялись рассказать о притеснении свободы слова в Украине, тотальном запрете русского языка, а также том, что NewsOne у нас находится в тройке лидеров по рейтингам", - пишет издание.



В сюжете, героем которого стал сам Мураев, а также политик Евгений Червоненко, говорилось о притеснениях свободы слова, а также о том, что в Украине собираются запретить русский язык.

Журналисты Киселева в сюжете также процитировали отдельные фразы из телешоу Евгения Червоненко, который работает ведущим на NewsOne.



Пожаловался сотрудникам Киселева на преследования и сам Мураев.

Позже пресс-служба телеканала обнародовала заявление, в котором утверждается, что Евгений Мураев не давал интервью Дмитрию Киселеву.

"Представители канала "Россия", на котором вышел сюжет, обращались к Евгению Мураеву за комментариями, но он отказал. К другим представителям NewsOne журналисты ТК "Россия" не обращались", - сказано в заявлении.

Пресс-служба отмечает, что сюжет, вышедший в эфире российского телеканала - частное интервью Евгениея Червоненко, которое не согласовывалось с руководством телеканала NewsOne.

"В сюжете российского телеканала показаны кадры программы "Большое интервью со Светланой Орловской" (от 26 января 2017 года находящиеся в свободном доступе на YouTube), гостем которой был Евгений Мураев. Озвученные им тезисы касались проблем с продлением лицензии на вещание для телеканала NewsOne – в то время", - сказано в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что телеканал NewsOne не давал разрешения на использование каких-либо аудио- или видеоматериалов, и сообщили, что не сотрудничают c телеканалом "Россия" и Дмитрием Киселевым.