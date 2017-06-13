Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков заявляет, что выиграл суд против Лещенко

Вторник, 13 июня 2017, 18:54

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Подольский райсуд Киева обязал нардепа БПП Сергея Лещенко опровергнуть информацию о слежке за ним.

Об этом Аваков написал на своем Twitter, обнародовав решение суда.

"Решение суда: информация Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой", - заявил министр.

Как известно, речь идет об интервью с Лещенко, опубликованном 18 ноября 2015 года, в котором он заявил, что чувствует за собой незаконную слежку со стороны правоохранительных органов, в частности, прослушивание мобильных телефонов.

На вопрос, кто может стоять за слежкой, нардеп ответил: "Это делает (глава МВД Арсен - прим. ред.) Аваков и (депутат Николай - прим.ред.) Мартыненко, оба они стали фигурантами публикации в последние месяцы и они объединили усилия и в частности работают по мне сейчас. А техническую функцию выполняет МВД".

Лещенко тогда отметил, что информацию относительно  него собирают с целью выяснения источников информации, а также дальнейшей дискредитации.

Согласно документу, обнародованному главой МВД во вторник, суд признал информацию "недостоверной, такой, что унижает честь, достоинство и деловую репутацию Авакова", и обязал Лещенко опровергнуть ее.

Иск против нардепа подавал сам Аваков и МВД.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковЛещенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:15
Набсовет реформированного "Укроборонпрома" избрал председателя
12:14
В Сейме Польше создадут комиссию, которая будет расследовать слежку за оппозиционными политиками
12:13
Билл Гейтс объяснил, как искусственный интеллект изменит жизнь через 5 лет
12:11
обновлено от 10:38По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
Все новости...
Реклама: