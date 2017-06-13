Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-заступник прокурора Рівненщини вийшов під заставу в 1 млн

Вівторок, 13 червня 2017, 22:54

Колишній заступник прокурора рівненської області Андрій Боровик, затриманий у справі так званої "рівненської бурштинової мафії", вийшов під заставу.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Вона зазначила, що ухвалою Дарницького райсуду Києва від 8 червня було змінено застосований до Боровика запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави, на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон гривень.

За даними Сарган, екс-заступник прокурора вийшов з-під арешту 13 червня.

"З часу передачі до суду обвинувального акту відносно Боровика та інших п’яти обвинувачених, правова квалафікація та обсяг обвинувачення не змінювалися", - наголосила вона у своїй публікації на Facebook. 

Як відомо, у липні 2016 року пройшли масові обшуки у Рівненській області у справі про незаконний видобуток бурштину.

Поліція тоді повідомила, що під час обшуків вилучено понад 160 тисяч доларів, 4,7 тисяч євро та 94,5 тисячі гривень.

У причетності до незаконного видобутку бурштину у Рівненській області підозрюють 32 людини. Луценко повідомив про затримання п'ятьох учасників схеми.

Також був затриманий і арештований тодішній заступник прокурора рівненської області Андрій Боровик.  

Пізніше Луценко ухвалив рішення про звільнення прокурора Рівненської області Анатолія Ковальчука.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратураРівненська областьбурштин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

Усі новини...
прокуратура
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: