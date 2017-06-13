Екс-заступник прокурора Рівненщини вийшов під заставу в 1 млн

Колишній заступник прокурора рівненської області Андрій Боровик, затриманий у справі так званої "рівненської бурштинової мафії", вийшов під заставу.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Вона зазначила, що ухвалою Дарницького райсуду Києва від 8 червня було змінено застосований до Боровика запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення застави, на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон гривень.

За даними Сарган, екс-заступник прокурора вийшов з-під арешту 13 червня.

"З часу передачі до суду обвинувального акту відносно Боровика та інших п’яти обвинувачених, правова квалафікація та обсяг обвинувачення не змінювалися", - наголосила вона у своїй публікації на Facebook.

Як відомо, у липні 2016 року пройшли масові обшуки у Рівненській області у справі про незаконний видобуток бурштину.

Поліція тоді повідомила, що під час обшуків вилучено понад 160 тисяч доларів, 4,7 тисяч євро та 94,5 тисячі гривень.

У причетності до незаконного видобутку бурштину у Рівненській області підозрюють 32 людини. Луценко повідомив про затримання п'ятьох учасників схеми.

Також був затриманий і арештований тодішній заступник прокурора рівненської області Андрій Боровик.

Пізніше Луценко ухвалив рішення про звільнення прокурора Рівненської області Анатолія Ковальчука.

Українська правда