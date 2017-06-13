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Экс-зампрокурора Ровенской области вышел под залог в 1 млн

Вторник, 13 июня 2017, 22:54

Бывший заместитель прокурора Ривненской области Андрей Боровик, задержанный по делу так называемой "ровенской янтарной мафии", вышел под залог.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что постановлением Дарницкого райсуда Киева от 8 июня была изменена примененная к Боровику мера пресечения в виде содержания под стражей, без определения залога, на меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн гривен.

По данным Сарган, экс-заместитель прокурора вышел из-под ареста 13 июня.

"С момента передачи в суд обвинительного акта в отношении Боровика и других пяти обвиняемых, правовая квалафикация и объем обвинения не менялись", - отметила она в своей публикации на Facebook.

Как известно, в июле 2016 прошли массовые обыски в Ровенской области по делу о незаконной добыче янтаря.

Полиция тогда сообщила, что во время обысков изъято более 160 тысяч долларов, 4700 евро и 94,5 тысячи гривен.

В причастности к незаконной добычи янтаря в Ровенской области подозревают 32 человека. Луценко сообщил о задержании пятерых участников схемы.

Также был задержан и арестован тогдашний заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик.

Позже Луценко принял решение об увольнении прокурора Ровенской области Анатолия Ковальчука.

Украинская правда

Темы: прокуратураРовенская областьянтарь
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