Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За георгиевскую ленту будут наказывать с 15 июня

Среда, 14 июня 2017, 10:04

Закон о введении административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты вступит в силу 15 июня.

Закон опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" в среду и вступает в силу на следующий после опубликования день, передают "Українські новини".

Закон предусматривает, что публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты наказывается штрафом от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2 550 гривен) с конфискацией ленты.

За повторную пропаганду георгиевской ленты предусматривается штраф до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5 100 гривен) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты.

Положения новой статьи Кодекса об административных правонарушениях не распространяются на случаи использования георгиевской ленточки на документах государственных органов, выданных до 1991 года; в экспозициях музеев; на оригиналах боевых знамен; на государственных наградах, которыми награждали до 1991 года и на протяжении 1991-2015 годов в связи с годовщинами событий Второй мировой войны; на надмогильных сооружениях.

Как известно, 16 мая Верховная Рада ввела админответственность за пропаганду георгиевской ленты, а президент подписал соответствующий закон 12 июня.

Петр Порошенко считает георгиевскую ленту "символом агрессии против Украины 2014-2017 годов".

Темы: законодательствопропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Все новости...
законодательство
Депутаты готовятся отменить право постоянного пользования государственными с/х землями
С 11 июля в Украине вводятся очередные ограничения по табачным изделиям
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Последние новости
12:43
Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов
12:43
обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:15
Набсовет реформированного "Укроборонпрома" избрал председателя
12:14
В Сейме Польше создадут комиссию, которая будет расследовать слежку за оппозиционными политиками
12:13
Билл Гейтс объяснил, как искусственный интеллект изменит жизнь через 5 лет
12:11
обновлено от 10:38По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
Все новости...
Реклама: