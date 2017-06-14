За георгиевскую ленту будут наказывать с 15 июня

Закон о введении административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты вступит в силу 15 июня.

Закон опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" в среду и вступает в силу на следующий после опубликования день, передают "Українські новини".

Закон предусматривает, что публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты наказывается штрафом от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2 550 гривен) с конфискацией ленты.

За повторную пропаганду георгиевской ленты предусматривается штраф до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (5 100 гривен) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты.

Положения новой статьи Кодекса об административных правонарушениях не распространяются на случаи использования георгиевской ленточки на документах государственных органов, выданных до 1991 года; в экспозициях музеев; на оригиналах боевых знамен; на государственных наградах, которыми награждали до 1991 года и на протяжении 1991-2015 годов в связи с годовщинами событий Второй мировой войны; на надмогильных сооружениях.

Как известно, 16 мая Верховная Рада ввела админответственность за пропаганду георгиевской ленты, а президент подписал соответствующий закон 12 июня.

Петр Порошенко считает георгиевскую ленту "символом агрессии против Украины 2014-2017 годов".