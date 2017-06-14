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ВАСУ відмовився скасовувати заборону російських соцмереж

Середа, 14 червня 2017, 15:56
ВАСУ відмовився скасовувати заборону російських соцмереж

Вищий адмінсуд відмовив у задоволенні позову студента Києво-Могилянської академії Микити Євстіфєєва про визнання неправомочним указу президента про заборону в Україні російських соціальних мереж.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Таке рішення суд прийняв на засіданні в середу, заслухавши позиції сторін.

Зокрема, колегія суддів ВАСУ відмовила у визнанні протиправними та нечинними низки пунктів указу президента від 15 травня про введення в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" 31 травня.

Це рішення може бути оскаржене у Верховному суді України.

Позивач Євстіфєєв після засідання суду заявив, що вирішить, чи подавати апеляцію на рішення ВАСУ після вивчення повного тексту судового рішення.

Як відомо, 15 травня президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкосоцмережісудВищий адмінсуд
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