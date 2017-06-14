ВАСУ отказался отменять запрет российских соцсетей

Высший админсуд отказал в удовлетворении иска студента Киево-Могилянской академии Никиты Евстифеева о признании неправомочным указа президента о запрете в Украине российских социальных сетей.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такое решение суд принял на заседании в среду, заслушав позиции сторон.

В частности, коллегия судей ВАСУ отказала в признании противоправными и недействительными ряда пунктов указа президента от 15 мая о введении в действие решение СНБО от 28 апреля 2017г "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" 31 мая.

Это решение может быть обжаловано в Верховном суде Украины.

Истец Евстифеев после заседания суда заявил, что примет решение о возможной подаче апелляции на решение ВАСУ после изучения полного текста судебного решения.

Как известно, 15 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.