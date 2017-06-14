Порошенко пояснив, чому не скасовує АТО

Президент Петро Порошенко наголошує на важливості забезпечення українських військових всіма можливостями у протидії російській агресії.

Про це він сказав 14 червня журналістам, відповідаючи на запитання про можливість скасування АТО та запровадження воєнного стану, інформує прес-служба глави держави.

"Якщо ми скасуємо АТО і в той же час не надамо військовим права діяти адекватно в умовах агресії - залишимо Україну беззахисною", – підкреслив президент.

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За словами Порошенка, він доручив розробити законопроект щодо реінтеграції Донбасу, який передбачатиме низку заходів із повернення окупованих територій України.

"За моїм дорученням було розроблено проект законодавчого акту, який називається "Про реінтеграцію окупованих територій Донбасу України. Він охоплює цілу низку заходів і кроків, які треба буде здійснити для забезпечення реінтеграції, для визначення правового режиму", – констатував глава держави.

Президент підкреслив, що ключовою позицією є реінтеграція цих територій.

За його словами, у підготовці законопроекту беруть участь експерти, народні депутати. Крім того, законопроект базується на умовах, які закріплені у Мінських домовленостях.

Президент також наголосив на необхідності продовження політики санкцій по відношенню до країни-агресора.

Як відомо, 15 березня 2017 року президент Петро Порошенко на засіданні РНБО запропонував підготувати, розглянути і прийняти закон про відновлення територіальної цілісності, який відповідав би національним інтересам України.

У червні народний депутат Мустафа Найєм, публікуючи відповіді з АП, Кабміну і РНБО, зазначав, що незважаючи на заяву президента три місяці тому, жоден орган не займається підготовкою законопроекту про відновлення територіальної цілісності.

Українська правда