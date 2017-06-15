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Юридичний комітет Сенату США вивчить причини звільнення Комі

Четвер, 15 червня 2017, 04:44

Юридичний комітет Сенату США має намір вивчити будь-які дії, що мали на меті вплинути на розслідування ФБР, у тому числі подій, що призвели до звільнення Джеймса Комі з поста директора ФБР.

Про це він повідомив у офіційному листі старшому члену Комітету Дайані Фейнштейн.

"Ви і я згодні, що американський народ заслуговує знати повністю всі спроби втручання як у наші демократичні процеси, так і в неупереджене правосуддя. Юридичний комітет зобов'язаний повністю розслідувати всі можливі партійні втручання в слідчі дії правоохоронних органів", - зауважив Гресслі у листі. 

"На мою думку, в повній мірі розслідування фактів, обставин і підстав звільнення Комі можливе за кооперації, на двопартійній основі", - додав він.

Як повідомлялося, спеціальний радник у справі про втручання Росії у вибори в США Роберт Мюллер в рамках розширення розслідування розпитує чиновників розвідувального співтовариства з метою перевірити, чи не намагався Трамп перешкоджати правосуддю.

Раніше звільнений Трампом екс-директор ФБР Джеймс Комі заявив, що президент просив його публічно оголосити, що він (Трамп) не є об'єктом розслідувань, пов'язаних з Росією, і вимагав особистої відданості та лояльності. За словами Комі, президент також просив його припинити розслідування стосовно свого колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна.

У свою чергу, Трамп назвав свідчення Комі перед комітетом Сенату з питань розвідки про зміст розмов між ними "брехнею" і розкриттям секретної інформації.

Теми: ТрампСША
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