Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман пообіцяв не вимагати декларацій від звичайних українців

Четвер, 15 червня 2017, 15:36

Кабмін не збирається ініціювати запровадження загального обов'язкового декларування доходів громадян.

Про це заявив у четвер прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, спілкуючись із журналістами в Запоріжжі.

"Ми не підтримуємо. Цієї системи запроваджено не буде", - цитує його слова прес-служба Кабінету міністрів.

За словами голови уряду, пропозиції щодо запровадження такої системи постійно надходять до Кабміну, але він їх ігнорує.

"Це була постійна пропозиція в кожній резолюції (бюджетній – ред.) для того, аби запустити програму, систему декларування доходів. У проектах такі рішення були, ми їх не затверджували урядом, тобто фактично ця система впроваджена не буде", - передає слова Гройсмана агентство "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, в пріоритетному плані дій уряду на 2017 рік, затвердженому постановою Кабміну, є пункт про розробку законопроекту про введення загального декларування доходів громадян та податковий контроль витрат фізичних осіб непрямими методами.

Теми: Кабінет міністрівдеклараціїГройсман
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

Усі новини...
Кабінет міністрів
Порожній "Львівський арсенал". Як ЗСУ за 1,5 мільярда не отримали жодної міни
Зеленський закликав Кабмін підтримати націоналізацію "Сенс Банку"
Зеленський пропонує звільнити міністра Ткаченка
Останні новини
05:33
Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет з Каспійського моря
05:08
У Дніпрі чутно звуки вибухів
04:55
Байден вважає нинішні події у світі переломним моментом
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: