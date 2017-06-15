Гройсман пообіцяв не вимагати декларацій від звичайних українців

Кабмін не збирається ініціювати запровадження загального обов'язкового декларування доходів громадян.

Про це заявив у четвер прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, спілкуючись із журналістами в Запоріжжі.

"Ми не підтримуємо. Цієї системи запроваджено не буде", - цитує його слова прес-служба Кабінету міністрів.

За словами голови уряду, пропозиції щодо запровадження такої системи постійно надходять до Кабміну, але він їх ігнорує.

"Це була постійна пропозиція в кожній резолюції (бюджетній – ред.) для того, аби запустити програму, систему декларування доходів. У проектах такі рішення були, ми їх не затверджували урядом, тобто фактично ця система впроваджена не буде", - передає слова Гройсмана агентство "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, в пріоритетному плані дій уряду на 2017 рік, затвердженому постановою Кабміну, є пункт про розробку законопроекту про введення загального декларування доходів громадян та податковий контроль витрат фізичних осіб непрямими методами.